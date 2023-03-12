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الاردن

شاهد: الأميرة إيمان العبد الله تغادر القصر الملكي إلى القفص الذهبي وسعيدُ الحظ يونانيٌ اسمه جميل

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بقلم:  يورونيوز
ابنة العاهل الأردني وجميل ألكساندر ترميوتس
ابنة العاهل الأردني وجميل ألكساندر ترميوتس   -  حقوق النشر  التلفزيون الأردني

عقد مساء الأحد حفل زفاف الأميرة إيمان، ابنة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا، من جميل ألكساندر ترميوتس المتحدر من أصول يونانية.

ونقلت قناة "المملكة" الرسمية حفل عقد القران الذي أقيم في القصر الملكي الذي يطلق عليه تسمية "بيت الأردن" غرب عمان بحضور الملك عبدالله الثاني وزوجته الملكة رانيا، وولي العهد الأمير الحسين، إضافة إلى عدد من الأمراء والأميرات وأفراد أسرة جميل ألكساندر ترميوتس.

وارتدت الأميرة إيمان فستان زفاف طويل ومزركش بينما كانت تحمل باقة ورد بيضاء فيما ارتدى زوجها بدلة رسمية سوداء.

التلفزيون الأردني
جانب من مراسم الزفافالتلفزيون الأردني

والأميرة إيمان من مواليد 1996، وهي الابنة الأولى للملك عبد الله والملكة رانيا، والثانية في ترتيب الأسرة المالكة بعد ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني. وهي خريجة جامعة جورج تاون الأميركية.

أما جميل ألكساندر ترميوتس فهو من مواليد العاصمة الفنزويلية كراكاس عام 1994، ويتحدر من أصول يونانية. كما يحمل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، ويعمل في قطاع الخدمات المالية في نيويورك.

التلفزيون الأردني
جانب من مراسم الزفافالتلفزيون الأردني

وللملك عبد الله والملكة رانيا ابنة ثانية هي الأميرة سلمى، من مواليد عام 2000، وولدان هما الأمير الحسين ولي العهد وهو من مواليد 1994 والأمير هاشم من مواليد 2005.

أقامت الملكة رانيا الثلاثاء الماضي في قصر الحسينية بعمان حفل حناء للأميرة إيمان، ونشرت الملكة بعض الصور والمقاطع المصوّرة من الحفل عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، حيث تظهر العروس في ثوب أبيض مطرز زينته بحزام ذهبي.

وفي الخامس من تموز/يوليو الماضي، أعلن الديوان الملكي رسمياً خطوبة الأميرة إيمان على جميل ألكساندر ترميوتس، بحضور أفراد الأسرة الملكية.

المصادر الإضافية • أ ف ب