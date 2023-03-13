إيران تريد استئناف علاقتها مع البحرين بعد السعودية

أعربت ايران عن أملها في استئناف علاقاتها مع البحرين التي قطعت علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية عام 2016 لدعم السعودية، كما أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية وذلك بعد التقارب الأخير بين طهران والرياض.

وقال المتحدث ناصر كنعاني في تصريحه الصحافي الأسبوعي "لحسن الحظ، مع الأجواء الإيجابية التي نراها في المنطقة، يمكن أن يحدث هذا التطور الإيجابي مع دول أخرى في المنطقة، بما في ذلك البحرين".

انقطعت العلاقات بين الرياض وطهران عام 2016، عندما هاجم محتجّون إيرانيون البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران بعدما أعدمت المملكة رجل دين شيعيّاً معارضاً يُدعى نمر النمر.

وقامت دول خليجية أخرى بينها البحرين والإمارات والكويت إثر ذلك بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران لدعم الرياض.

وأعلنت إيران والسعودية الجمعة استئناف علاقاتهما الدبلوماسية إثر مفاوضات استضافتها الصين.

وأضاف كنعاني في هذا الصدد أن "هذا التطور الدبلوماسي المهم يمكن أن يكون له آثار ونتائج إيجابية في العلاقات الإقليمية بين الدول الموجودة في هذه الجغرافيا المشتركة" موضحا أن "العلاقات بين إيران والبحرين ليست استثناءً من هذا المبدأ".

في الأشهر الماضية استأنفت الإمارات والكويت علاقاتهما الدبلوماسية مع إيران.

وقال كنعاني إن "استئناف العلاقات السياسية بين إيران والسعودية يظهر فاعلية ونجاح الحل الدبلوماسي لتسوية الخلافات".

اتهمت البحرين عدة مرات إيران بدعم انتفاضة شيعية ضد السلطة بهدف الإطاحة بحكومة المنامة وهو ما نفته طهران.