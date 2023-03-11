شاهد: صور تُظهر حجم الدمار الهائل نتيجة الاقتتال في باخموت في أوكرانيا

نشرت وكالة الأنباء الروسية "آر إي إي نوفوستي" صوراً لما زعمت أنه حجم الدمار الهائل الذي لحق ببنايات وشوارع مدينة باخموت الأوكرانية.

ويشتد القتال في المدينة الصناعية التي تسعى روسيا للسيطرة عليها من أجل فتح باب دخول وتمهيد الطريق لاحتلال المزيد من الأراضي في إقليم دونيتسك الشرقي.

ويقود مقاتلو مجموعة فاغنر الروسية الخاصة والمقربة من الرئيس فلاديمير بوتين هجمات ضد مدن في شرق أوكرانيا، بما فيها باخموت. وقد تكبد الطرفان خسائر فادحة في محيط هذه المدينة.

وقال قائد مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين السبت إن قواته قريبة من وسط مدينة باخموت التي تشهد معارك طاحنة منذ أشهر، فيما شدد قائد القوات البرية الأوكرانية على ضرورة "كسب الوقت" استعدادا لهجوم مضاد قريب.