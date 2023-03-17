على خطى بولندا..سلوفاكيا ستسلّم أوكرانيا 13 طائرة ميغ-29 في حربها ضد روسيا وموسكو تهدد: سيتم تدميرها

10:59

متطوعون روس إلى جانب أوكرانيا



أعلنت موسكو أمس الخميس تصنيف منظمة "فيلق حرية روسيا" التي تضم متطوعين روسا يقاتلون إلى جانب أوكرانيا على أنها جماعة "إرهابية"، وفق ما ذكرت وكالات أنباء روسية.

ويحظر هذا التصنيف أنشطة المنظمة في روسيا ويعرّض أفرادها ومناصريها لخطر التعرض لعقوبات شديدة، تصل إلى السجن المؤبد. وتأسس "فيلق حرية روسيا" مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو يضمّ متطوعين دوليين يقاتلون إلى جانب الجيش الأوكراني وشعاره يمثل قبضة تحمل عبارتي "روسيا و"حرية".

وخلال مقابلة في كانون الثاني/يناير، قال المتحدث باسم المنظمة الذي يطلق على نفسه اسم "قيصر" لمراسلي وكالة فرانس برس، إن الفيلق يضم "مئات عدة" من المتطوعين الروس. وأضاف أن مقاتلين من الفيلق يحاربون في مدينة باخموت التي تشهد معارك ضارية منذ أشهر.