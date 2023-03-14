بايدن يدعو سوناك لزيارة واشنطن في حزيران/ يونيو المقبل

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لزيارة واشنطن في حزيران/ يونيو المقبل، حسبما أعلن البيت الأبيض الاثنين.

وكان الزعيمان موجودين في سان دييغو بالولايات المتحدة لمناسبة شراء أستراليا غواصات تعمل بالطاقة النووية بهدف الوقوف في وجه الصين في المحيط الهادئ.

وقال البيت الأبيض في بيان: "ناقش بايدن مع سوناك أهمية الاستمرار في تعميق العلاقة الاقتصادية القوية والمرنة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة".

جرى اللقاء على هامش شراء أستراليا غواصات تعمل بالطاقة النووية Stefan Rousseau/WPA Rota

وأشار إلى أن "الرئيس بايدن دعا رئيس الوزراء سوناك للحضور إلى واشنطن في حزيران/ يونيو لمواصلة هذا النقاش".

وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ستعملان وتستثمران معاً لقيادة التحول نحو الطاقة الخضراء وتعزيز صناعات المستقبل وتعزيز مرونة اقتصاداتنا".

سوناك في باريس

وكان رئيس الوزراء البريطاني قد أجرى محادثات مع الرئيس إيمانويل ماكرون، حيث اعتبر خلال الزيارة أن من "الضروري" وجود "شراكة وثيقة" بين بلده وفرنسا.

وقال سوناك في بيان: "تاريخنا المتجذر وتقاربنا ورؤيتنا المشتركة للتحديات العالمية تعني أن الشراكة الوثيقة بين المملكة المتحدة وفرنسا ليست مهمة فحسب، بل إنها ضرورية".

وأضاف: "في وقت نواجه تهديدات جديدة وغير مسبوقة، من الضروري تعزيز أسس تحالفنا لنكون جاهزين لمواجهة تحديات المستقبل".