مقتل شخصين من المارّة وإصابة تسعة آخرين دهستهم شاحنة في كندا

قُتل شخصان وأصيب تسعة آخرون بعدما دهستهم شاحنة بيك-آب أمس الإثنين في مدينة أمكي الصغيرة في كيبيك، بحسب الشرطة.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة في كيبيك هيلين سان بيير لوكالة فرانس برس، إن رجلاً يبلغ 38 عاماً اعتُقِل في مكان الواقعة، موضحة أن التحقيق جار لكشف ملابسات المأساة وتحديد ما إذا كانت دوافعها متعمدة.

وأضافت هيلين سان بيير قولها: "كل شيء يشير إلى أن هذا فعل منعزل. لم يعد هناك مزيد من الخطر في المنطقة، وثمة مشتبه به واحد" على الأرجح.

ووقعت المأساة وسط مدينة أمكي التي يقطنها ما يزيد بقليل عن ستة آلاف نسمة، وتقع في شمال شرق مدينة كيبيك.

وقال شهود عيان لوسائل إعلام محلية إن شاحنة بيك-آب صدمت عدداً من الأشخاص على أحد الأرصفة، قبل أن تواصل سيرها مسافة 500 متر تقريباً وتدهس أشخاصاً آخرين.

وذكرت الشرطة أن القتيلين أحدهما ستّيني والآخر سبعينيّ، وهناك اثنان من الجرحى في حال خطيرة، وقد نُقِل عدد من المصابين إلى مستشفى في كيبيك.

ووجد رجال الإنقاذ ضحايا على طول الطريق وعلى الأرصفة عند جانبَي الشارع. وذكرت وسائل إعلام أن بين المصابين أطفالاً، لكن الشرطة لم تؤكد هذه المعلومات.

وبحسب المتحدثة سان بيير، فإن السائق فر من مكان الواقعة لكنه بعد ذلك سلم نفسه للشرطة في مركز قريب. وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو على تويتر: "قلبي مع مواطني أمكي في كيبيك. أفكر في جميع المتضررين ونحن ننتظر مزيداً من المعلومات حول أحداث اليوم المأسوية".

وفي بداية شباط/ فبراير صدم رجل عمداً بحافلته داراً للحضانة قرب مونتريال، ما أسفر عن مقتل طفلين يبلغان أربع سنوات وإصابة ستة آخرين. وفي عام 2018، صدم رجل حشداً في تورنتو أكبر مدن كندا، ما أسفر عن مقتل 11 وإصابة 16 في أعنف هجوم دهس في تاريخ المدينة.