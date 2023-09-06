كندي متهم بقتل أربعة أفراد من عائلة مسلمة دهسا بشاحنة في 2021 يدفع ببراءته

بقلم: يورونيوز

أحيّت عملية الدهس الذكرى المؤلمة للهجوم المسلّح الذي استهدف في مطلع 2017 مصلّين في مسجد في كيبيك، ممّا أسفر عن مقتل ستّة أشخاص وإصابة خمسة آخرين بجروح خطرة.

دفع كندي متهم بقتل أربعة أفراد من عائلة مسلمة دهسا بشاحنة صغيرة في هجوم إرهابي مزعوم، ببراءته في جريمة القتل الثلاثاء.

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ومثل نثانيال فلمتان الذي كان يبلغ 20 عاما عند توقيفه، أمام محكمة في ويندسور في جنوب مقاطعة أونتاريو، خلال جلسة اختيار هيئة المحلفين.

وقال محاميه كريستوفر هيكس لوكالة فرانس برس "(دفع) بأنه غير مذنب في خمس تهم، واخترنا هيئة المحلفين".

ووجهت إلى فلتمان أربع تهم بالقتل، يقول ممثلو الادعاء إنها كانت مع سبق الإصرار، بالإضافة إلى تهمة واحدة بمحاولة القتل خلال حادث وقع في حزيران/يونيو 2021. ويواجه عقوبة السجن مدى الحياة.

وكانت عائلة أفضل تتنزه مساء يوم أحد في لندن في مقاطعة أونتاريو عندما اقتحم فلتمان الرصيف ودهسهم.

والضحايا هم زوجان وابنتهما المراهقة وجدّتها، بينما أصيب ابن الزوجين الذي كان عمره تسعة أعوام.

وقالت شرطة لندن في حينه، إن فيلتمان نفذ ذلك "مع سبق الإصرار والتخطيط بدافع الكراهية".

ووصف رئيس الوزراء جاستن ترودو الحادث بأنه "هجوم إرهابي".

وأكدت آسيا خان، من المجلس الوطني للمسلمين الكنديين، إن "العنف الذي لا يمكن تصوره الذي واجهته الأسرة يجب أن يكون مؤشرا للبلاد بأكملها".

وأضافت "نتطلع إلى رؤية كيف سيرسل نظامنا القضائي رسالة مفادها أنه يجب حماية جميع الكنديين من الإرهاب، بغض النظر عن العرق أو أيديولوجية المهاجم".

وبحسب محامي فلتمان، فإن المحاكمة ستستمر على الأرجح ثلاثة أشهر.

وأحيّت عملية الدهس الذكرى المؤلمة للهجوم المسلّح الذي استهدف في مطلع 2017 مصلّين في مسجد في كيبيك، ممّا أسفر عن مقتل ستّة أشخاص وإصابة خمسة آخرين بجروح خطرة.