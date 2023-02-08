عملية متعمدة.. سائق حافلة يصطدم بدار حضانة ويوقع قتيلين و6 جرحى من الأطفال قرب مونتريال بكندا

لقي طفلان مصرعهما وأصيب ستة آخرون بجروح الأربعاء عندما اصطدمت حافلة بدار حضانة في بلدة لافال قرب مونتريال.

وقالت الشرطة الكندية على لسان بيير بروشيه لوكالة فرانس برس إنه قد تم القبض على السائق، وكشف المتحدث أن الحادث كان متعمدا مضيفا: " نعتقد أن عملية الاصطدام كانت متعمدة ولا نعرف حتى الآن السبب وراءها."

المشتبه به في حادثة الاصطدام يبلغ من العمر 51 سنة ويتم التحقيق معه في ملابسات ما جرى لكن ليست له أية سوابق عدلية بحسب المصدر.

وكان شهود عيان قالوا لإحدى القنوات الرسمية الكندية إن السائق لم يحاول تفادي المبنى وقد قاد مركبته باتجاه الحضانة بسرعة فائقة.

وقد وقع الحادث على الساعة الثامنة والنصف بالتوقيع المحلي (13.30 بتوقيت غرينيتش).

وتبيانت روايات ذات الشهود بين من يقول إن سائق الحافلة كان مجردا من الملابس أو من قال إنه كان يرتدي ملابس داخلية فقط.

وقد أمسك أهالي الأطفال بالشخص المذكور، بينما كانوا يصطحبون صغارهم إلى الحضانة بانتظار وصول عناصر الشرطة.

وفوز الإعلان عن الحادثة، أعرب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن تضامنه مع أسر الأطفال وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.