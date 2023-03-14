محام سابق لترامب يدلي بإفادته أمام هيئة محلفين كبرى في قضية تستهدف الرئيس السابق

أدلى مايكل كوهين محامي دونالد ترامب السابق الذي استحال أحد ألد أعدائه، بإفادته الاثنين أمام هيئة محلفين كبرى في نيويورك، في إطار تحقيق حول قضية دفع أموال لممثلة أفلام إباحية قد يوجه فيها الاتهام إلى الرئيس الأمريكي السابق.

وفي حال تقرر توجيه الاتهام، ستكون أول تهمة جنائية توجه إلى رئيس أمريكي سابق، وعقبة أمام احتمال عودة ترامب إلى البيت الأبيض بنتيجة انتخابات العام 2024.

وقال مايكل كوهين لوسائل إعلام لدى وصوله إلى المحكمة: "على ترامب أن يدفع ثمن أفعاله الدنيئة"، مؤكدا أنه يريد "قول الحقيقة" ولا يسعى إلى "الانتقام". وأكد محاميه لاني ديفيس ردا على سؤال لوكالة فرانس أن موكله "يخضع للاستجواب من جانب هيئة محلفين كبرى" مؤلفة من مواطنين، وتتمتع بصلاحيات واسعة في مجال التحقيق.

وتتمحور إفادة مايكل كوهين على مبلغ 130 ألف دولار دفعه العام 2016 لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، لشراء صمتها حول علاقة مفترضة مع دونالد ترامب. وأتى دفع هذا المبلغ قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الجمهوري على الديموقراطية هيلاري كلينتون.

الممثلة ستورمي دانيلز تصل إلى المعرض الترفيهي "فينوس" في برلين. 2018/10/11 Markus Schreiber/AP

وحكم على المحامي السابق بعدما أقر بالتهم الموجهة إليه، بالسجن ثلاث سنوات، لتدبيره دفع المبلغ في انتهاك لقوانين تمويل الحملات الانتخابية. وأكد أنه تصرف بإيعاز صريح من المرشح الجمهوري الذي أعاد له المبلغ ما أن دخل البيت الأبيض.

وكشفت صحيفتا نيويورك تايمز وواشنطن بوست الخميس الماضي أن النيابة العامة في مانهاتن استدعت أيضاً دونالد ترامب، للادلاء بإفادته أمام هيئة المحلفين الكبرى هذه ما يعني أن توجيه الاتهام إلى الرئيس السابق قد يكون وشيكا.

وذكرت نيويورك تايمز أن التهمة التي قد توجه إلى ترامب هي القيام بتصريحات حسابية خاطئة، لاخفاء انتهاك لقواعد تمويل الحملات الانتخابية على ما أفادت الصحيفة نفسها أيضاً.

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أثناء مؤتمر العمل السياسي المحافظ في أوكسون هيل - ماريلاند. 2023/03/04 أ ب

وبعد ما كشفته الصحيفتان، ندد ترامب الخميس عبر شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" "بحملة سياسية شعواء، تهدف إلى النيل من المرشح الذي يتقدم بأشواط، مرشحي الحزب الجمهوري". وأكد ترامب الذي تستهدفه قضايا أخرى لكن لم يسبق أن وجهت إليه تهمة جنائية، قائلاً: "لم أقم علاقة مع ستورمي دانييلز".