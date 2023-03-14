فرنسا تحث كوريا الشمالية على "الامتثال بلا تأخير إلى التزاماتها الدولية"

دانت فرنسا إطلاق كوريا الشمالية صواريخ يومَي 9 و14 آذار/مارس، داعية إياها إلى "الامتثال بلا تأخير إلى التزاماتها الدولية".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجاندر في مؤتمر صحافي إن عمليات إطلاق الصواريخ تعد "انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن الدولي".

أطلقت كوريا الشمالية الثلاثاء صاروخين بالستيين قصيري المدى، وفق ما أعلنت سيول غداة انطلاق مناورات عسكرية مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اعتُبرت الأكبر منذ خمس سنوات.

وقالت المتحدثة " أحيطت فرنسا علماً وبقلق بإعلان كوريا الشمالية في 14 آذار/مارس اختبار صواريخ كروز بعيدة المدى من منصة تحت سطح البحر".

وأكدت أن باريس "عازمة على تحقيق، مع شركائها، هدف نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية بشكل كامل ويمكن التحقق منه ولا رجعة عنه، والتشجيع على الحوار بين جميع الأطراف".

وفي 2022، شددت بيونغ يانغ على أنها لن تتخلى عن وضعها كقوة نووية وأجرت سلسلة اختبارات لصواريخ بالستية بما يتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي.

وأمر زعيمها كيم جونغ أون جيشه الأسبوع الماضي بإجراء مناورات للتدرّب على "حرب حقيقية".