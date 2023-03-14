اختبأ نصف عام في مبنى مهجور.. الشرطة الأوكرانية تعتقل جنديا روسيا في خاركيف

قالت الشرطة الأوكرانية في خاركيف أنها ألقت القبض على جندي روسي كان يختبأ في مبنى مهجور في منطقة كوبيانسك.

وحسب بيان للشرطة نشرته على صفحتها في الإنترنت، فإن الرجل البالغ من العمر 42 عاما كان يختبأ في مبنى بقرية كوبيانسك ـ فوزلوفي في ناحية خاركيف، وإن فرقة من الشرطة عثرت عليه هناك واعتقلته.

ولم تذكر الشرطة اسم الشخص الذي ألقت القبض عليه، لكنها قالت إنه من سكان العاصمة الروسية موسكو.

وأظهرت صورة نشرتها الشرطة مع البيان الرجل وهو يرتدي ملابس مدنية. ومن أجل التحقيق معه، اقتادت الشرطة الرجل الروسي إلى مركز شرطة كوبيانسك.

الشركة أضافت أن الجندي الروسي تابع للواء البنادق الآلية السابع والعشرين في الجيش الروسي، وأنه قال إنه اختبأ في أحد المباني المهجورة في المنطقة بعد أن استطاع الجيش الأوكراني استعادة السيطرة على كوبيانسك. وتحاول الشرطة الآن أن تعرف كيف نجح هذا الرجل بالاختباء طيلة هذه الفترة على الأراضي الأوكرانية.

وكان الجيش الأوكراني قد تمكن في سبتمبر الماضي في عملية سريعة ومفاجئة من طرد القوات الروسية من منطقة خاركيف وإعادة السيطرة عليها، بعد أن كانت تحت سيطرة الجيش الروسي والقوات الموالية لحوالي نصف عام.