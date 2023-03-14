روسيا: اتفاق البحر الأسود لتصدير الحبوب سيمدد تلقائياً

ذكرت وكالة "تاس" للأنباء الروسية اليوم الثلاثاء أن اتفاقاً يتيح التصدير الآمن للحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود سيجري تمديده تلقائياً بعد انتهاء العمل به يوم 18 آذار/ مارس ما لم يوجد اعتراض لدى أي من الأطراف المشاركة فيه.

وقالت الوكالة نقلاً عن مصدر مطلع لم تذكر هويته إن "أياً من الأطراف المشاركة في الاتفاق لم يشر إلى انسحابه حتى الآن".

وأشارت روسيا أمس الإثنين إلى موافقتها على تجديد الاتفاق لكن لمدة توازي نصف مدة التمديد السابق البالغة 120 يوماً. وتعهدت الأمم المتحدة ببذل كل ما يمكنها لضمان استمرار الاتفاق.

ونقلت تاس عن المصدر قوله: "ما لم يكن لدى الأطراف اعتراضات فسيستمر الاتفاق بعد 18 آذار/ مارس".

ورأى المصدر أن مدة تمديد الاتفاق لا تهم، قائلاً: "لو تم تمديد الاتفاق 60 يوماً فسيستمر العمل به بعد 18 آذار/ مارس وبعد 60 يوماً ربما يثير أحد الأطراف مسألة إنهائه".

وتعرضت أسعار الذرة والقمح لضغوط بفعل آمال في تجديد الاتفاق.

تسهيل الصادرات الروسية

وصباح الخميس الماضي، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو دعت الأمم المتحدة إلى المساعدة في تنفيذ جزء من اتفاق نقل الحبوب عبر البحر الأسود من شأنه تسهيل الصادرات الغذائية الروسية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لافروف خلال مؤتمر صحافي في الأردن، بعد يوم واحد من إعلان روسيا أنها ستستأنف مشاركتها في مبادرة الحبوب التي تهدف لإتاحة تصدير المواد الغذائية الأوكرانية إلى الأسواق الخارجية، في عدول عن قرار تعليق المشاركة الذي أعلنته مطلع الأسبوع.

وغادرت الأسبوع ست سفن شحن محملة بالحبوب الموانئ الأوكرانية، بعد يوم من عودة روسيا إلى اتفاق يتيح تصديرها عبر البحر الأسود، على ما أعلن وزير الدفاع التركي.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية عن وزير الدفاع خلوصي أكار قوله: "بعد إعادة العمل باتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، غادرت ست سفن شحن الموانئ الأوكرانية".