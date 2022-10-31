أزمة الحبوب.. الأمم المتحدة تحذر من الخطر المحدق بإمدادات الغذاء وإردوغان يعد بمواصلة الجهود

من المرجح أن يؤدي انسحاب روسيا في مطلع الأسبوع من اتفاق تصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، والذي توسطت الأمم المتحدة في إبرامه، إلى التأثير سلباً على الشحنات التي تصل لدول تعتمد على الاستيراد بما قد يدفع أزمة غذاء عالمية لمزيد من الاحتدام والأسعار لمزيد من الارتفاع.

وقال اثنان من التجار في سنغافورة إن مئات من الآلاف من الأطنان من القمح المحجوزة للشحن لأفريقيا والشرق الأوسط في خطر بعد أن انسحبت روسيا بينما ستقل صادرات الذرة الأوكرانية لأوروبا.

وعلقت روسيا، السبت، مشاركتها في اتفاق الحبوب الذي ترعاه الأمم المتحدة "لأجل غير مسمى" بعد ما قالت إنه هجوم أوكراني كبير بطائرات مسيرة على أسطولها في البحر الأسود عند شبه جزيرة القرم.

وقال أحد المصدرين، وهو تاجر حبوب في سنغافورة يمد مشترين في آسيا والشرق الأوسط بالقمح "إذا اضطررت لاستبدال شحنة سفينة كان من المفترض أن تأتي من أوكرانيا، فما هي الخيارات؟ ليست كثيرة في الواقع".

وقفزت عقود شيكاغو الآجلة للقمح يوم الإثنين بأكثر من خمسة بالمئة وارتفع سعر الذرة بما يفوق اثنين بالمئة بسبب مخاوف الإمدادات.

ويقول تجار ومتعاملون إن أستراليا، وهي مزود أساسي لآسيا بالقمح، لن تتمكن على الأرجح من سد أي فجوة في الإمدادات مع حجز كل شحناتها حتى فبراير شباط.

إردوغان يعد بمزيد من الجهود التركية

الإثنين، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي يمثل أحد الأطراف الأساسية في الاتفاق، إن تركيا ستواصل بذل جهودها من أجل تصدير الحبوب عبر البحر الأسود على الرغم من التردد الروسي.

وألمح إردوغان إلى أن روسيا لا تستفيد مثل أوكرانيا من الاتفاق وقال في كلمة ألقاها "حتى لو تصرفت روسيا بتردد لأنها لم تحصل على نفس الفوائد، فإننا سنواصل بشكل حاسم جهودنا لخدمة الإنسانية".

في أوكرانيا، أكد أوليكسندر كوبراكوف، وزير البنية التحتية الأوكراني، إن 12 سفينة تحركت من موانئ أوكرانية بموجب مبادرة الحبوب صباح هذا الإثنين.

وكتب كوبراكوف على تويتر "اليوم غادرت 12 سفينة الموانئ الأوكرانية. قدمت وفود الأمم المتحدة وتركيا عشر فرق تفتيش لفحص 40 سفينة بهدف الوفاء بالالتزامات بموجب مبادرة حبوب البحر الأسود. قبل الوفد الأوكراني خطة التفتيش تلك. تم إبلاغ الوفد الروسي".

بشكل منفصل، قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن أولى عمليات التفتيش، المزمعة الإثنين وتشمل 40 سفينة، قد اكتملت في مياه إسطنبول بواسطة فريق من الأمم المتحدة وتركيا فقط، بدلاً من الفرق السابقة التي كانت تضم أيضا الروس والأوكرانيين قبل تعليق موسكو دورها في الاتفاق.

فرنسا تسعى إلى إنشاء طريق بري

في فرنسا، قال وزير الزراعة الفرنسي مارك فيسنو، صباح اليوم، إن بلاده تسعى إلى إتاحة طرق برية عبر بولندا أو رومانيا لمرور الصادرات الغذائية من أوكرانيا كبديل لطريق البحر الأسود، في تعذر التصدير بعد الانسحاب الروسي.

وتابع فيسنو "نتطلع إلى معرفة ما إذا كان بالإمكان، في حالة عدم التمكن من المرور من خلال البحر الأسود، المرور بدلاً من ذلك من طرق برية.. خاصة من خلال دراسة الطرق البرية عبر رومانيا وبولندا". وقال الوزير الفرنسي "سنواصل العمل من أجل نظام لا يضعنا رهن رغبة وحسن نية، أو في هذه الحالة سوء نية، (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين".