البرلمان الياباني يقيل نائبا يعيش في دبي في حادثة هي الاولى منذ 70 سنة.. فما السبب؟

اقال مجلس الشيوخ الياباني مستخدم "يوتيوب" متخصصاً في فضائح المشاهير انتُخب عضواً فيه العام الماضي، وعلّلَ المجلس قراره بغياب العضو باستمرار عن جلساته.

اتخذ المجلس الثلاثاء قرار استبعاد العضو وأصدره رسمياً الأربعاء، علماً أنها المرة الأولى التي يتعرض فيها برلماني ياباني لإجراء من هذا النوع منذ العام 1951، وفقاً لوسائل إعلام يابانية.

وطُلبَ من يوشيكازو هيغاشيتاني (51 عاماً) المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي باسمه المستعار "غاسي" (GaaSyy) في وقت سابق من الشهر الجاري أن يعتذر أمام البرلمان عن تغيبه المستمر، خلافًا لقاعدة حضور المسؤولين المنتخبين جلسات البرلمان.

لكن هيغاشيتاني، وهو أحد عضوين منتخبين من الحزب الصغير "سيجيكا جوشي 48" (أي "فتيات في السياسة 48")، لم يستجب لهذا الاستدعاء أيضاً.

فبعد انتخابه في تموز/يوليو المنصرم، بقي في دبي حيث كان يعيش أساساً. وقال إنه لا يجرؤ على العودة إلى اليابان خوفاً من أن يتعرض للتوقيف.

وأوضحت وسائل إعلام محلية أن الشرطة المحلية تحقق فعلاً في شأنه، وتشتبه في إقدامه على التنمر والتشهير بالمشاهير من خلال مقاطع الفيديو التي ينشرها على الإنترنت.

وسيُستبدل هيغاشيتاني بعضو آخر من حزبه الصغير الذي غيّر اسمه مرات عدة منذ تأسيسه عام 2013.