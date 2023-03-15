شاهد الطقس بالأمريكيتين: جفاف وحرائق غابات في الأرجنتين.. وموجة برد وثلوج وصقيع في الوليات المتحدة

ضربت عاصفة ثلجية أجزاء كبيرة في شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف من السكان.

وتستمر العاصفة حتى نهاية اليوم الأربعاء بعد أن بدأت يوم الاثنين الماضي، طبقاً لتحذيرات وكالة خدمة الطقس الوطنية.

وغطت الثلوج الكثيفة مناطق في كل من نيو إنغلاند ونيويورك وشمال شرق بنسلفانيا وشمال نيوجيرسي وغرب ماساتشوستس.

وفي أمريكا الجنوبية، تمر الأرجنتين بعاشر موجة حارة لها منذ نوفمبر – تشرين الثاني الماضي نتج عنها اشتعال الحرائق في غابات إقليم كوريينتيس.

وسجلت البلاد الصيف الأكثر حرارة عبر تاريخها منذ بدأ التسجيل في الأرجنتين عام 1961 وخاصة في ظل الندرة غير المعتادة للأمطار هذا العام.

وتسبب هطول الأمطار دون المستوى الطبيعي هذا العام في جفاف استثنائي في العديد من المقاطعات الأرجنتينية.