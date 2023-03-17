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بيرو

فيديو: الانهيارات الأرضية تستمر في بيرو والوحل يغطي الأحياء السكنية

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بقلم:  يورونيوز
يلقي السكان باللوم على الحكومة ويتهمونها ب"نقص التخطيط"
يلقي السكان باللوم على الحكومة ويتهمونها ب"نقص التخطيط"   -  حقوق النشر  Guadalupe Pardo/AP

ضرب انهيار أرضي منتجع شاطئ بونتا هيرموسا في بيرو، جنوب العاصمة ليما، يوم الجمعة. وغطى الوحل الأحياء السكنية رغم قيام السكان بصنع أسوار كمحاولة لمنع ترسب المياه والطين إلى بيوتهم.

وألقى المتضررون من السكان، الذين عملوا جاهدين طوال ساعات من أجل تنظيف منازلهم، ألقوا باللوم على السلطات فيما وصفوه بـ "نقص التخطيط".

وقال خافيير فيغا، أحد سكان بونتا هيرموسا، إن "الوضع قاسٍ بسبب الافتقار إلى التخطيط من جانب الدولة والسلطات المحلية".

انضمت آلات من شركة إنشاءات خاصة إلى محاولة تنظيف الوحل الذي لا يزال في الشوارع، ونقله إلى الخور الذي يتدفق إلى البحر.

كما ساعد حوالي مائة من أفراد الشرطة الوطنية البيروفية في عمليات التنظيف ووضع الأسوار حول المناطق السكنية.

لا تزال أجزاء عديدة من ليما وجميع أنحاء بيرو تعاني من الانهيارات الأرضية والأمطار التي سببت دمارًا كبيرًا.

المصادر الإضافية • أ ب