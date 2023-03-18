تحقيق: ترامب وعائلته لم يصرحوا عن هدايا تزيد قيمتها عن 250 ألف دولار

كشف تحقيق برلماني أميركي الجمعة أن الرئيس السابق دونالد ترامب وعائلته لم يصرحوا عن هدايا تزيد قيمتها الإجمالية عن 250 ألف دولار تلقوها من حكومات أجنبية أثناء وجوده في البيت الأبيض، بما في ذلك مضارب غولف مذهبة من اليابان وسيوف من السعودية.

وأماط التحقيق اللثام عن بعض من نحو 100 هدية تلقاها الملياردير ولم يعلن عنها، ومنها خنجر بقيمة 24 ألف دولار وسيوف قدمتها السعودية.

كما تطرق إلى رسائل بالبريد الإلكتروني من البيت الأبيض بخصوص لوحة ضخمة لدونالد ترامب أهدتها له السلفادور ولم يُعثر لها على أثر.

تشير وثائق حصل عليها النواب الديمقراطيون الذين يقودون التحقيق إلى أن هذه اللوحة ربما نُقلت إلى المقر الفاخر للملياردير في فلوريدا.

كما لم تعثر الإدارة المسؤولة عن هذه الهدايا على مضارب الغولف الذهبية وهي هدية من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

وقال مسؤول التحقيق البرلماني جيمي راسكين إنه "ملتزم بتحديد مكان الهدايا المفقودة... وتحديد ما إذا كانت استُخدمت للتأثير على السياسة الخارجية للرئيس". وأضاف أن عدم التصريح عن هذه الأشياء مخالف للقانون.

تضم قائمة الهدايا الطويلة أيضًا صورة لإيفانكا ترامب مشكلة من عرق اللؤلؤ، أهداها الرئيس الفلسطيني محمود عباس عام 2017 لابنة الرئيس التي كان زوجها جاريد كوشنر مهندس استراتيجية دونالد ترامب في الشرق الأوسط.