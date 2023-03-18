ترامب يقول إنه يتوقع توقيفه الثلاثاء ويدعو إلى التظاهر

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إنه يتوقع أن يجري "توقيفه" الثلاثاء بسبب مزاعم بدفع أموال لنجمة إباحية قبل انتخابات 2016 ودعا الأميركيين إلى التظاهر.

وكتب ترامب في حسابه على منصته الاجتماعية Truth Social صباح السبت "سيجري توقيف المرشح الجمهوري الرئيسي والرئيس السابق للولايات المتحدة الأميركية الثلاثاء. تظاهروا! استعيدوا بلادنا!"، متحدثا عن "تسريب" معلومات من مكتب المدعي العام في مانهاتن.

والقضية هي علاقة جنسية مع الممثلة الأباحية ستورمي دانييلز قام ترامب بحسب المزاعم بعمل عقد عدم إفشاء الأسرار الذي ابرمه معها.

ولم يذكر ترامب أي تفاصيل حول كيفية معرفته بالاعتقال. وكرر في منشوراته أن الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي خسرها أمام الديمقراطي جو بايدن قد سُرقت وحث اتباعه على "الاحتجاج".