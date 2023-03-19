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فرنسا

فيديو: تظاهرات جديدة في فرنسا في خضم أزمة سياسية وإغلاق مصافي التكرير يلوح في الأفق

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
متظاهر في باريس
متظاهر في باريس   -  حقوق النشر  Lewis Joly/AP

واصل معارضو إصلاح نظام التقاعد في فرنسا التعبير عن غضبهم السبت في مسيرات جديدة والسعي لإغلاق مصافي تكرير، بعد يومين من تمرير الحكومة مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي طلبه الرئيس إيمانويل ماكرون.

ودفع الخوف من حصول أعمال شغب بالشرطة إلى حظر كل التجمعات في ساحة الكونكورد في باريس.

بعد ليلتين تخللتهما اضطرابات حظرت الشرطة تجمعات المحتجين في ساحة الكونكورد وفي جادة الشانزليزيه في باريس. وتقع هذه المنطقة بالقرب من مقر الجمعية الوطنية وقصر الإليزيه الرئاسي.

لكن مع هذا، خرجت المزيد من الاحتجاجات في عموم البلاد.

المصادر الإضافية • أ ف ب