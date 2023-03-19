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إيطاليا

المئات يتظاهرون في ميلانو ضد قيود تحدّ من حقوق الوالدين المثليين

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بقلم:  يورونيوز
صورة من المظاهرة
صورة من المظاهرة   -  حقوق النشر  AFP

تظاهر المئات في ميلانو السبت احتجاجا على إجراءات جديدة لحكومة جورجيا ميلوني الإيطالية المحافظة تهدف إلى تقييد حقوق الأهالي المثليين.

وكُتب على لافتة ظهرت بين أعلام قوس القزح التي حملها المتظاهرون في إحدى الساحات وسط المدينة "اشرحوا أنتم لابني أنني لست والدته".

وكانت مدينة ميلانو تسجّل الأطفال الذين يولدون لأزواج من الجنس نفسه والذين ولدوا إما من خلال اللجوء إلى الخارج والإنجاب عبر أم بديلة (حمل لفائدة الغير  جي بي أيه) وهو أمر محظور في إيطاليا، أو من خلال الإنجاب بمساعدة طبية.

لكن رئيس بلدية ميلانو بيبي سالا من يسار الوسط أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه توقف عن القيام بذلك بعدما أبلغته وزارة الداخلية في رسالة بأن الأمر متروك للمحاكم لاتخاذ القرار في هذا الشأن.

وشرّعت إيطاليا زواج المثليين في العام 2016 لكن من دون الحق في التبني. وتتّخذ المحاكم القرارات المتعلقة بالأطفال على أساس كل حالة على حدة، لكن في بعض الأحيان كانت السلطات المحلية هي من اتخذ زمام المبادرة، كما هي الحال في ميلانو، للتصرف بشكل أحادي.

المصادر الإضافية • أ ف ب