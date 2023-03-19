زلزال بقوة 5.5 يضرب جنوب منطقة ألاسكا الأمريكية (المركز الأورومتوسطي رصد الزلازل)

ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر شبه جزيرة كيناي وأجزاء أخرى من جنوب وسط ألاسكا الأمريكية.

وكان مركز الزلزال، الذي وقع في الساعة 7:06 صباحًا بالتوقيت المحلي، على بعد حوالي 25 كيلومترا غرب أنتشور بوينت، وفقًا للمسح الجيولوجي الأمريكي.

وحدث الزلزال على عمق 69 كيلو مترا، وشعر به على نطاق واسع في جميع أنحاء كيناي.

وفقًا للمركز الوطني للتحذير من تسونامي، لا يتوقع حدوث تسونامي بعد هذا الزلزال.