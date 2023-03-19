English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

العالم

أكثر من 14 قتيلا و380 مصابا في زلزال ضرب سواحل الإكوادور وشمال بيرو

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
سيارة تنقل نازحين جراء الزلزال الذي ضرب سواحل في إكوادور 18/04/2016
سيارة تنقل نازحين جراء الزلزال الذي ضرب سواحل في إكوادور 18/04/2016   -  حقوق النشر  AP Photo/Dolores Ochoa, File

لقي أكثر من 14 شخصا حتفهم في الزلزال الذي منطقة ساحلية في الإكوادور، وشمال بيرو السبت. الزلزال الذي بلغت شدته 6.9 درجة على سلم ريختر ألحق أضرارا كبيرة بالبنية التحتية من مبانٍ سكنية ومدارس ومراكز طبية.

وقد أكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إلى أن الزلزال ضرب مناطق في الإكوادور وبيرو على عمق 66.4 كيلومتر على بعد عشرة كيلومترات من مدينة بالاو في منطقة غواياس. وقالت السلطات إنه من غير المرجح أن يتسبب الزلزال في حدوث موجات مد بحري عاتية (تسونامي). وفي تغريدة على تويتر أوضح الرئيس الإكوادوري غييرمو لاسو "ما زلنا بالمنطقة للتحقق من الأضرار التي سببها الزلزال هذا الصباح. أود أن أؤكد أنني معكم وأعبر عن تضامني والتزامي تجاه الضحايا".

وقال الرئيس في تغريدة أخرى: "لقد سافرت إلى جميع المناطق المتضررة من الزلزال الذي بلغت قوته 6.5 درجة. سنكون مع مجلس الوزراء بأكمله للتعامل مع هذه الحالة الطارئة على الفور"

وأضاف: "وصلنا إلى كوينكا واجتمعنا على الفور مع السلطات لتقييم الإجراءات المتخذة. نحن نخدم جميع المدن المتضررة من الزلزال. إنهم يعتمدون علينا".

وقالت هيئة الإعلام على مستوى رئاسة الجمهورية إن الزلزال أسفر أيضا عن إصابة أكثر من 380 شخصا، أغلبهم في إقليم الأورو. وقالت الهيئة إن ما لا يقل عن 44 منزلا انهار، بينما لحقت أضرار بعشرات المنازل الأخرى. كما تضرر حوالي 50 مبنى تعليميا وأكثر من 30 مركزا طبيا، وإن عدة طرق تم إغلاقها بسبب الانهيارات الأرضية الناجمة عن الزلزال.