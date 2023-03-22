شاهد: خوف ورعب وتدافع.. هروب المواطنين من مركز للتسوق في باكستان لحظة وقوع الزلزال

أظهر مقطع فيديو مصور لحظة وقوع الزلزال الذي ضرب أفغانستان وباكستان وبعض المناطق في الهند ليل الثلاثاء، وأسفر عن مقتل 9 على الأقل وإصابة 44 في باكستان.

ووثقت اللقطات المصورة، حالة الذعر التي انتابت المتسوقين داخل مركز التسوق Centaurus في إسلام أباد، وأظهرت أعدادا كبيرة من المواطنين وهم يحاولون الهرب عبر سلم للخروج باتجاه الشارع.

واستمر الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجات على مقياس ريختر فيما بلغ عمقه أكثر من 187 كيلومتراً، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، لنحو 30 ثانية.

وقتل الشهر الماضي أكثر من 55 ألف شخص جراء زلزال ضرب جنوب شرق تركيا وأجزاء من سوريا.