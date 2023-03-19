English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

إسرائيل

نتنياهو: "ألمانيا تشتري نظام دفاع صاروخي من الدولة اليهودية بعد 80 عاما على المحرقة النازية"

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة اليوم الاحد
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة اليوم الاحد   -  حقوق النشر  Abir Sultan/ABIR SULTAN / POOL

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستفعل كل ما هو ضروري لمحاربة ما وصفه بالتهديد بوقوع "محرقة أخرى".

وقال نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية اليوم الأحد إن أولئك الذين يحاولون إيذاء مواطني إسرائيل ستلطخ رؤوسهم بالدماء على حد تعبيره. وأضاف بأن تل أبيب ستصل إلى من وصفهم الإرهابيين وقادتهم في كل مكان (...) ولن تسمح الدولة اليهودية بمحرقة أخرى على حد قوله.

وأوضح نتنياهو أنه ناقش مع المستشار أولاف شولتس خلال زيارته إلى برلين قبل يومين بيع منظومة "حيتس 3" إلى ألمانيا، وأبدى نتيناهو أمام حكومته اعتزازه بما آلت إلليه الدولة العبررية وما حققته من نجاحات نذ تأسيسها في العام 1948 وبعد ما عاناه اليهود على يد ألمانيا النازية بحسب نتيناهو الذي قال: 

"خلال الهولوكوست، كان اليهود عزلا ضد ألمانيا النازية. وبعد 80 عامًا، تسعى ألمانيا للحصول على أنظمة دفاعية من الدولة اليهودية. في ذلك الوقت، لم نتمكن من الدفاع عن أنفسنا، واليوم نحن نساعد الآخرين للدفاع عن أنفسهم. يا له من أمر هائل تغيير دراماتيكي"، علق نتنياهو.

المصادر الإضافية • وكالات