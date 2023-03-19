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الإمارات العربية المتحدة
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الرئيس السوري بشار الأسد يصل إلى أبوظبي في زيارة رسمية برفقة زوجته

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بقلم:  يورونيوز
الرئيس السوري بشار الأسد ونظيره الإماراتي محمد بن زايد في مطار أبوظبي 19/03/2023
الرئيس السوري بشار الأسد ونظيره الإماراتي محمد بن زايد في مطار أبوظبي 19/03/2023   -  حقوق النشر  الرئاسة السورية/تويتر

قالت الرئاسة السورية في بيان يوم الأحد إن الرئيس بشار الأسد‭‭‭ ‬‬‬وصل إلى الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية برفقة زوجته، وكان في استقبال الأسد نظيره الشيخ محمد بن زايد وعدد من المسؤولين في أبوظبي. وكالة الأنباء السورية سانا ذكرت أن طائرات حربية رافقت طائرة الأسد لدى دخولها أجواء دولة الإمارات ترحيبا به. 

الرئاسة السورية
عقيلة الرئيس السوري أسماء الأسد تصل برفقة زوجها إلى أبوظبيالرئاسة السورية

كانت أبوظبي من أوائل العواصم العربية التي كسرت القطعية الدبلوماسية الدولية عن النظام السوري، وتساهم في إعادته إلى الحلبة السياسية العربية والدولية، كما قدمت ودول عربية أخرى مساعدات جمة إلى سوريا جراء الزلزال المدمر في السادس من شباط/فبراير الماضي الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا.