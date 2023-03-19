مقتل تسعة صينيين في جمهورية افريقيا الوسطى (مصدر محلي)

قتل تسعة رعايا صينيين الأحد في موقع مناجم في منطقة بمباري بوسط جمهورية افريقيا الوسطى التي تشهد منذ عدة سنوات حربا أهلية كما قال رئيس بلدية البلدة ومصدر أمني محلي لوكالة فرانس برس.

وقال رئيس بلدية بمباري ابل ماتشيباتا "لقد أحصينا تسع جثث وجريحين" مؤكدا أن الضحايا صينيون يعملون في "موقع مناجم صيني" تابع لشركة "غولد كوست غروب" يقع على بعد 25 كلم. وأكد مصدر أمني الهجوم وحصيلة الضحايا وجنسيتهم. لم ترد سفارة الصين للتعليق في اتصال مع وكالة فرانس برس.