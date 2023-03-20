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الولايات المتحدة الأمريكية

بمناسبة عيد النوروز.. عزف أغنية مرتبطة بالاحتجاجات في إيران في البيت الأبيض بحضور بايدن وزوجته

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بقلم:  يورونيوز
الرئيس الأميركي جو بايدن وزوجته جيل في البيت الأبيض
الرئيس الأميركي جو بايدن وزوجته جيل في البيت الأبيض   -  حقوق النشر  RICHARD PIERRIN/AFP

عُزفت الأغنية التي تحولت إلى نشيد غير رسمي للاحتجاجات في إيران، خلال احتفال في البيت الأبيض الاثنين بمناسبة عيد النوروز، رأس السنة الفارسية الجديدة.

وتم بثّ تسجيل فيديو يظهر فيه المغني الإيراني شروين حاجي بور وهو يؤدي أغنية "براي" في القاعة الشرقية المزخرفة قبل دخول الرئيس جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن لاستضافة حفل النوروز.

وقال بايدن في كلمة أمام جمهور ضمّ العديد من الأميركيين الإيرانيين، إن العام الجديد التقليدي يلهم "الأمل لنساء إيران اللائي يناضلن من أجل حقوقهن الإنسانية وحرياتهن الأساسية".

ارتبطت أغنية "براي" بالاحتجاجات في إيران التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني في 16 أيلول/سبتمبر بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة.

واعتُقل حاجي بور بعد أن انتشرت أغنيته على نطاق واسع ثم أطلق سراحه بكفالة. ولا يسمح له بمغادرة إيران.

في شباط/فبراير، قدمت جيل بايدن جائزة غرامي خاصة لأفضل أغنية للتغيير الاجتماعي، واصفة "براي" بأنها "دعوة قوية وشاعرية من أجل الحرية وحقوق المرأة".

المصادر الإضافية • أ ف ب