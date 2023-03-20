تشييع جثمان أحد قادة سرايا القدس في دمشق

شيّعت الجماهير، ظهر يوم الإثنين، جثمان القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي المهندس علي الأسود، في العاصمة السورية دمشق.

ونعت السرايا في بيان “الشهيد القائد المهندس علي رمزي الأسود (31 عاماً)، من ساحة سوريا، الذي ارتقى صباح اليوم في ريف دمشق جراء عملية اغتيال جبانة”. وأكدت سرايا القدس أن عملية الاغتيال “تحمل بصمات العدو الصهيوني”.

وقال مسؤول في الجهاد الاسلامي طلب عدم نشر اسمه لوكالة فرانس برس ان "عملية الاغتيال نفذت باطلاق نار مباشر قرب منزله".

وأضافت أن أسود، وهو لاجئ فلسطيني يعيش في مخيم سوري ويعرف أيضاً باسم أبو عبد الرحمن، كان عضواً في الجناح العسكري لكتائب القدس التابعة للتنظيم.

ويعيش العديد من كبار قادة الجماعة ومقرها غزة في دمشق، والقتل هو أحدث استهداف للجماعة من قبل إسرائيل.

وأدانت جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران، والتي تقاتل إلى جانب قوات الحكومة السورية، الهجوم في بيان صدر في وقت متأخر الأحد، قائلة إن "هذه الجريمة النكراء ... تحمل بصمات العدو الصهيوني".

منذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011 ، نفذت إسرائيل مئات الضربات في الدولة المجاورة، استهدفت القوات الحكومية والقوات المدعومة من إيران ومقاتلي حزب الله.

ونادراً ما يعلق الجيش الإسرائيلي على الضربات الفردية ضد سوريا، لكنه تعهد مراراً بمواصلة حملته الجوية لمنع إيران العدو اللدود من تعزيز وجودها.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن ضربات جوية إسرائيلية استهدفت الأسبوع الماضي مستودع أسلحة في سوريا قتلت ضابطاً بالجيش ومقاتلين موالين لإيران.