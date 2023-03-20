رئيس الحكومة الفلسطيني: تصريحات سموتريتش دليل على "عنصرية" إسرائيل

اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية تصريحات وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش حول عدم وجود شعب فلسطيني بأنها "تحريضية" ودليل "قاطع على الفكر الصهيوني العنصري المتطرف للحكومة الإسرائيلية الحالية".

وقال سموتريتش في باريس الأحد خلال إحياء ذكرىناشط فرنسي إسرائيلي مقرّب من اليمين الإسرائيلي :"لا يوجد فلسطينيون لأنه لا يوجد شعب فلسطيني"، وفق ما جاء في مقطع مصوّر تمّ تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة، اليوم الإثنين، في رام الله، أن هذه التصريحات التحريضية التي تنسجم مع المقولات الصهيونية الأولى "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"، وأن الأراضي الفلسطينية (متنازع عليها)، وتعبر عن عنجهية القوة والغطرسة، لا تهز انتماءنا إلى أرضنا وتاريخنا، وأن كل الآثار والتاريخ تبرهن على التصاق الفلسطيني بأرضه منذ فجر التاريخ البشري والإنساني.

وأكد رئيس الوزراء، وقوف الحكومة خلف كل جهد سياسي يقوده الرئيس محمود عباس، وخلفه فريقنا من أجل إحقاق حقوقنا الوطنية المتمثلة في وقف العدوان على شعبنا، وأرضنا، ومقدساتنا، ووقف كل الإجراءات الأحادية التي تقوم بها إسرائيل، وتنصلها من الاتفاقيات الموقعة، على طريق إنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين.

كما أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الإثنين، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، معتبرة أنها "دعوة لخلق الفوضى واستمرار دوامة العنف"، واصفة إياه بـ" العنصري والفاشي والمتطرف".

وجاء في بيان صحافي لوزارة الخارجية الفلسطينية أنها تدين "التصريحات والمواقف التحريضية التي يطلقها أكثر من مسؤول رسمي في الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ووجوده وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة في أرض وطنه".

واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن تلك التصريحات "دعوات إسرائيلية رسمية تصدر عن مسؤولين في قمة الهرم السياسي الإسرائيلي لخلق الفوضى واستمرار دوامة العنف، بهدف تخريب الجهود المبذولة لتحقيق التهدئة"، وأنها تصدر عن "عقلية معادية للسلام وللحلول السياسية للصراع على أساس مبدأ حل الدولتين تقوم على تعميق وتوسيع الاستيطان على طريق الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية المحتلة".

أقوال سموتريتش جاءت خلال كلمته أمام حشد في العاصمة الفرنسية، وذلك إحياءً لذكرى جاك كوبر، الذي كان زعيم حركة الحرية في فرنسا.

وتابع سموتريتش القول إن "العرب اخترعوا شعباً وهمياً من أجل التصدي للحركة الصهيونية، وإن هذه الحقيقة التاريخية يجب أن تُسمع في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن".

وتأتي هذه التصريحات عقب اجتماع خماسي استضافته مدينة شرم الشيخ المصرية، وضم مصر والأردن وإسرائيل وفلسطين والولايات المتحدة، وانتهى بالإعلان عن "ضرورة تحقيق التهدئة على الأرض والحيلولة دون وقوع مزيد من العنف".