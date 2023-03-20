فيديو: رغم الخشية من التوترات.. أهالي القدس يزينون أزقة المدينة القديمة بمصابيح رمضان

قام فلسطينيون في القدس الشرقية بتزيين أزقة الحي القديم في القدس بالمصابيح والزينة استعدادا لاستقبال شهر رمضان. وقام متطوعون فلسطينيون بتنظيف وغسل الأرض خارج مسجد قبة الصخرة في الحرم القدسي.

تتصاعد التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين ويخشى كثيرون المزيد من العنف مع بداية شهر الصيام.

قال محمد رازم من سكان الحي "آمل أن يكون هذا العام عاما جيدا للجميع"، مضيفا أنه يأمل "ألا تكون هناك مشاكل".

منذ بداية العام، أودى النزاع الإسرائيلي الفلسطيني بحياة 100 قتيل في صفوف الجانبين.