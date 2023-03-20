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إسرائيل

فيديو: رغم الخشية من التوترات.. أهالي القدس يزينون أزقة المدينة القديمة بمصابيح رمضان

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بقلم:  يورونيوز
فلسطينيون يغسلون الأرض خارج مسجد قبة الصخرة 18/03/2023
فلسطينيون يغسلون الأرض خارج مسجد قبة الصخرة 18/03/2023   -  حقوق النشر  Mahmoud Illean/AP

قام فلسطينيون في القدس الشرقية بتزيين أزقة الحي القديم في القدس بالمصابيح والزينة استعدادا لاستقبال شهر رمضان. وقام متطوعون فلسطينيون بتنظيف وغسل الأرض خارج مسجد قبة الصخرة في الحرم القدسي.

تتصاعد التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين ويخشى كثيرون المزيد من العنف مع بداية شهر الصيام.

قال محمد رازم من سكان الحي "آمل أن يكون هذا العام عاما جيدا للجميع"، مضيفا أنه يأمل "ألا تكون هناك مشاكل".

منذ بداية العام، أودى النزاع الإسرائيلي الفلسطيني بحياة 100 قتيل في صفوف الجانبين.

المصادر الإضافية • أ ب