جو بايدن يقلّد المغني بروس سبرينغستين والممثلة جوليا لويس دريفوس وسامين

يقلّد الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء عدداً من الفنانين والشخصيات أوسمة، من بينهم بحسب البيت الأبيض المغني بروس سبرينغستين والممثلة جوليا لويس دريفوس التي اشتهرت في دور نائبة الرئيس الأميركي في مسلسل "فيب" (Veep).

وسيكون سبرينغستين الملقّب "ذي بوس" (الرئيس) ودريفوس من بين الذين سيُمنحون "الميدالية الوطنية للفنون"، من بينهم أيضاً مصممة الأزياء فيرا وانغ ونجمة موسيقى السول غلاديس نايت والمغني البورتوريكي خوسيه فيليسيانو وسواهم.

وعدّد البيت الأبيض مزايا مغني "بورن إن ذي يو إس إيه"، فرأى أن "موسيقى بروس سبرينغستين تحتفل بانتصاراتنا، وتداوي جراحنا، وتمنحنا الأمل. إنها تجسد هذه الروح التي لا تقهر والتي تميز أميركا".

أما تكريم جوليا لويس دريفوس فسيكون ذا نكهة خاصة، إذ من أبرز الأدوار التي برزت فيها الممثلة تجسيدها شخصية سيلينا ماير في "فيب" الذي يتناول كواليس السلطة التنفيذية الأميركية.

ووجه البيت الأبيض في بيانه تحية إلى الفنانة التي "فتحت الطريق أمام المرأة" في عالم الكوميديا.

ويقلّد بايدن مجموعة أخرى من الشخصيات "ميدالية العلوم الإنسانية" التي تكافئ أفراداً "شجعوا المواطنين على الانخراط في التاريخ والأدب ودرس اللغات والفلسفة".

ومن بين هؤلاء الكاتبة آن باتشيت والأكاديمية والناشطة المنتمية إلى الهنود الحمر هنرييتا مان، وكاتب السير الذاتية والإعلامي والتر إيزاكسون والروائي كولسون وايتهيد.