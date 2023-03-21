الولايات المتحدة تنشر أول حامية عسكرية دائمة في بولندا

شهدت بولندا الثلاثاء احتفالاً لمناسبة نشر أول حامية عسكرية للولايات المتحدة في هذا البلد، ما يُعدّ اشارة الى وحدة حلف شمال الأطلسي "في مواجهة العدوان الروسي" وفق السفير الأميركي لدى وارسو.

وقال السفير الأميركي لدى بولندا مارك برزيزينسكي خلال احتفال رسمي "يظهر ذلك أننا هنا لكي نبقى. هذه رسالة للعالم بأسره أن الولايات المتحدة ملتزمة تجاه بولندا وحلف شمال الأطلسي. نحن متحدون في مواجهة العدوان الروسي".

ستكون هذه الحامية، وهي الثامنة في أوروبا، مسؤولة عن تنسيق الدعم للقوات الأميركية المنتشرة في بولندا وفي الجناح الشرقي بأكمله لحلف شمال الأطلسي.

أُنشئت الحامية بناءً على قرار رئيس الولايات المتحدة في العام 2022 وستكون بمثابة مقر للفيلق الخامس للجيش الأميركي.

ويتمركز حالياً أكثر من عشرة آلاف جندي أميركي في بولندا التي يمر عبرها معظم المعدات العسكرية المخصصة لأوكرانيا.

وقال وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتساك "نقدّر كثيرًا الوجود الدائم للقوات الأميركية في بلدنا. نقدّره خصوصًا في الوضع الراهن لأوروبا، مع غزو روسيا لأوكرانيا ومحاولة إعادة بناء إمبراطوريتها".

وأضاف "إن قيادة الفيلق الخامس في الجيش الأميركي بدأت تعمل، لذلك تتم قيادة القوات البرية الأميركية من بولندا في الجناح الشرقي من حلف شمال الأطلسي"، مشدداً على أن الحامية "مهمة من أجل أمن بلدنا وأمن الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي بكامله".