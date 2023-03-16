المعارك تشتد في الشرق.. الدول الأوروبية تواصل دعم أوكرانيا

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كيربي: قد لا يتسنى انتشال حطام الطائرة المسيرة من البحر الأسود

قال جون كيربي، المتحدث باسم البيت الأبيض، يوم الأربعاء إن طائرة الاستطلاع العسكرية الأمريكية التي تحطمت في البحر الأسود بعد أن اعترضتها طائرتان مقاتلتان روسيتان قد لا يتسنى انتشالها على الإطلاق.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إنه في أول حادث من نوعه منذ بدء الحرب الأوكرانية، أصابت مقاتلتان روسيتان من طراز سو-27 الطائرة المسيرة فأعطبتاها، مما يفاقم العلاقات المتوترة بالفعل بين واشنطن وموسكو.

وحملت وزارة الدفاع الروسية مسؤولية التحطم على "المناورات الخطيرة" للطائرة المسيرة وقالت إن طائرتيها لم تحتكا بها.

AP Photo/Evan Vucci

وقال كيربي في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) "لم يتم انتشالها. ولست متأكدا من أننا سنتمكن من انتشالها... المكان الذي سقطت فيه في البحر الأسود مياهه عميقة للغاية. ولذا ما زلنا نُقّيِم ما إذا كنا سنقوم بأي نوع من جهود الانتشال. قد لا يكون".

وقال كيربي لشبكة (أيه.بي.سي) إن السلطات الأمريكية اتخذت إجراءات وقائية لضمان الحد من قدرة الروس على استخراج معلومات استخباراتية مفيدة من الطائرة في حال تمكنوا من انتشالها.

وأضاف أن هذا يعني أن الطائرة "مملوكة لنا" وستواصل السلطات استكشاف خيارات استردادها.