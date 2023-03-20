الرئيس الصيني من روسيا: اقتراح بكين بشأن التسوية في أوكرانيا يعكس وجهات نظر عالمية

أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ الإثنين، أن اقتراح بكين بشأن كيفية التوصل إلى تسوية في أوكرانيا يعكس وجهات نظر عالمية ويسهم في تفادي عواقب الأزمة، لكنه أقر بأن الحلول قد لا تكون سهلة.

ودعا شي، في مقال نشر باللغة الروسية بصحيفة "روسيسكايا جازيتا" اليومية التي تصدرها الحكومة الروسية في مستهل زيارته لموسكو، إلى تبني نهج "براغماتي" بشأن أوكرانيا.

وكتب شي أن اقتراح الصين، وهو ورقة من 12 نقطة أصدرتها الشهر الماضي، يمثل "أكبر قدر ممكن من وحدة وجهات نظر المجتمع الدولي، فالوثيقة هي بمثابة عامل بناء في تفادي عواقب الأزمة ودعم التسوية السياسية. المشاكل المعقدة ليست لها حلول بسيطة".

ويسعى شي إلى تقديم الصين كصانع سلام عالمي وإبرازها بكونها قوة عظمى مسؤولة.

وفي العلن، تلتزم الصين الحياد في الصراع الأوكراني، بينما انتقدت العقوبات الغربية ضد روسيا وأعادت تأكيد علاقاتها الوثيقة مع موسكو.

وقالت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في الآونة الأخيرة، إن الصين تدرس إمداد روسيا بالأسلحة، وحذرا بكين من مثل هذه الخطوة. ونفت الصين ذلك.

وكتب شي من موسكو، في أول زيارة من نوعها لزعيم عالمي منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الحل السلمي للوضع في أوكرانيا من شأنه أن "يضمن أيضًا استقرار الإنتاج العالمي وسلاسل التوريد".

ودعا الرئيس الصيني إلى اتباع "نهج عقلاني" للخروج من الأزمة، والذي يمكن "التوصل إليه إذا استرشد الجميع بمفهوم الأمن الجماعي والشامل والمشترك والمستدام، والاستمرار في الحوار والمشاورات بنوع من المساواة والحكمة والبراغماتية".

وقال شي إن زيارته لروسيا تهدف إلى تعزيز الصداقة بين البلدين و"شراكة شاملة وتفاعل إستراتيجي" في عالم تهدده "أفعال التسلط والاستبداد والتنمر".

وكتب شي: "لا يوجد نموذج عالمي للحكومة ولا يوجد نظام عالمي تكون فيه الكلمة الفصل لدولة واحدة. التضامن العالمي والسلام بدون انقسامات واضطرابات مصلحة مشتركة للبشرية جمعاء".