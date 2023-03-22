في حفل رسمي.. البحرية الأمريكية تسلم مصر 3 زوارق حربية

قامت البحرية الأمريكية (NAVCENT) بنقل 3 زوارق حربية إلى البحرية المصرية يوم الثلاثاء في 21 مارس/آذار. وتمت عملية التسليم بشكل رسمي خلال حفل أقيم في الإسكندرية في شمال البلاد.

ويمثل الحفل تتويجا لأسابيع من التحضير والتدريب والتبادلات المهنية بين البحارة المصريين والأمريكيين.

وسلمت البحرية الأمريكية السفن الساحلية السابقة للدوريات وهي USS Hurricane (PC 3) وUSS Sirocco (PC 6) وUSS Thunderbolt (PC 12) بعد أن أبحرت من البحرين حيث مقر القيادة المركزية للبحرية الأمريكية، في رحلة استغرقت شهرًا حول شبه الجزيرة العربية، من يناير/كانون الثاني إلى فبراير/شباط.

وبحسب محمد جمال، الكاتب في الشؤون العسكرية تم تجهيز السفن بمدافع أوتوماتيكية 2 × 25 مم، ومدافع رشاشة 2 × M240، وقاذفات قنابل يدوية 2 × MK19، ومدافع رشاشة 2 × 12.7، 6 × ستينجر SAMs، و2 × MK-60 إضافة إلى قاذفات رباعية لـ AGM-176B Griffin SSMs. لتكامل أجهزة الاستشعار الكهروضوئية والتعيين بالليزر.

وبحسب بيان صادر عن القيادة المركزية للبحرية الأمريكية، عمل أفراد الطاقمين خلال فترة عبور السفن الحربية التي بلغت 4000 ميل إلى الإسكندرية، جنبًا إلى جنب لإبحار السفن الثلاث بأمان في رحلة شملت زيارات إلى ميناء جبل علي في الإمارات العربية المتحدة، والدقم في سلطنة عمان، وجيبوتي، وبرنيس في مصر، مرورا بقناة السويس، وصولا إلى الإسكندرية.

وواصل الجنود الأمريكيون والمصريون تدريباتهم المشتركة بعد وصول السفن إلى الإسكندرية في 12 فبراير/ شباط.

وشملت التدريبات جوانب هندسية والتدريب على مهام البحث والإنقاذ والسيطرة على الأضرار والتعامل مع الأسلحة.