"لا يؤثر على عضلات القلب".. خبرٌ سار لمحبّي شرب القهوة

وجد بحث جديد نُشر يوم الأربعاء، أن شرب القهوة التي تحتوي على الكافيين، لا يؤثر بشكل عام على القلب، باستثناء بعض الحالات النادرة التي يكون فيها مستهلك هذا المشروب مصابًا باضطراب في سرعة نبضات قلبه.

وأشارت الدراسة أيضًا إلى حصول زيادة طفيفة في عدم انتظام ضربات القلب لدى الأشخاص العاديين الذين شربوا أكثر من كوب واحد في اليوم.

في هذا السياق، أوضح طبيب القلب في جامعة كولورادو الدكتور ديف كاو أن "شرب القهوة قد يزيد من عدد دقات القلب لكن بشكل طفيف جدًا، وبالتالي هذا لا يؤثر على صحة الإنسان".

كما ارتبطت القهوة بفوائد صحية متعددة من بينها تقليل خطر الوفاة، بناءً على دراسات كبيرة راقبت سلوك المشاركين.

ولكن على الرغم من الأبحاث التي أظهرت أن الاستهلاك المعتدل للقهوة لا يزيد من خطر حدوث مشاكل في ضربات القلب، لا تزال بعض الجمعيات الطبية المهنية تحذر من تناول الكافيين.

من هنا، يقول الدكتور كاو: "نحن بحاجة إلى إجراء مزيد من الدراسات لمعرفة الأهمية الفعلية للقهوة، ومدى تأثيراتها السلبية".