اعتداءات جنسية على قاصرين في مدرسة كروية بإيران ووزارة الرياضة تفتح تحقيقًا

أمر وزير الرياضة الإيراني حميد سجادي بفتح تحقيق في مزاعم تعرض قاصرين للاعتداء الجنسي في أكاديمية لكرة القدم في شمال شرق البلاد، وفق ما أفاد الاعلام الرسمي السبت.

وأوردت وكالة "إرنا" إن "مسؤولا إعلاميا سابقا لنادي شهر خودرو قال عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن ذوي 15 لاعبا من الفريق وأكاديميته، تقدموا بشكوى ضد النادي والمدربين لاعتدائهم جنسيا على أولادهم".

ويتخذ نادي كرة القدم من مشهد، ثاني كبرى مدن الجمهورية الإسلامية، مقرا.

وأشارت الوكالة الرسمية الى أن الوزير "أمر قبل أسبوعين بفتح تحقيق في أعقاب معلومات تتحدث عن اعتداءات جنسية في أكاديمية لكرة القدم للمراهقين في مشهد"، ودعا الى اظهار "حزم" ضد من يظهر تورطهم في القضية.

وكانت صحيفة "شهرآرا" الصادرة عن بلدية المدينة المقدّسة، أشارت في عددها الجمعة الى أن "عائلات اللاعبين" تجمعت أمام الفرع المحلي لاتحاد كرة القدم "احتجاجا على هذه الفاجعة".

وأضافت الصحيفة أنه نظرا لأن التجمع لم يؤد الى نتيجة تذكر، قررت العائلات طرح المسألة في وسائل الإعلام.

وفي العام 2017، أثار مسؤول في لجنة الأخلاقيات التابعة لاتحاد كرة القدم، جدلا في البلاد بعدما كشف معطيات عن تعرض "أكثر من عشرة مراهقين" للاعتداء الجنسي في فريق محلي.