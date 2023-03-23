الاتحاد الاوروبي لكرة القدم يفتح تحقيقاً بحق برشلونة بسبب فضيحة التحكيم

فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" تحقيقاً بشأن "انتهاك محتمل للاطار القانوني" بحق نادي برشلونة الإسباني على خلفية فضيحة التحكيم، حسب ما أفاد الاتحاد القاري للعبة الخميس.

واتُهم برشلونة وبعض قادته في 10 آذار/مارس من قبل السلطات الإسبانية بـ"الفساد" و"خيانة الأمانة" و"السجلات التجارية المزيفة" في قضية مدفوعات مالية مشبوهة لخوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا، مسؤول كبير سابق في التحكيم الاسباني والذي تتم ملاحقته أيضاً.