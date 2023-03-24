لاغارد: النظام المصرفي في أوروبا متين ومستقر

جددت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، الجمعة، التأكيد على متانة النظام المصرفي في منطقة اليورو أمام قادة الدول الأوروبية المجتمعين في إطار قمة فيما تتسبب المخاوف من وقوع أزمة مالية بتراجع الأسواق.

وأكدت لاغارد لقادة الدول والحكومات المجتمعين في بروكسل أن "القطاع المصرفي في منطقة اليورو مقاوم لأنه يتمتع بأسس متينة على صعيد رأس المال والسيولة" على ما أفاد مسؤول أوروبي.

وسعى المستشار الألماني أولاف ولتس إلى الطمأنة على صحة مصرف "دويتشه بنك "الأكبر في ألمانيا والذي سجل تراجعا كبيرا في بورصة فرانفكورت.

وقال في ختام القمة "دويتشه بنك أعاد تنظيم نموذجه الاقتصادي وبات يحقق ربحية كبيرة . لا ينبغي القلق من أي شيء". كما شدد على أن "النظام المصرفي في أوروبا مستقر".

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من جهته أن "أسس المصارف الأوروبية متينة، وتضم منطقة اليورو أكثر المصارف متانة".

وشددت لاغارد أيضاً على أن منطقة اليورو "فرضت على كل المؤسسات إصلاحات على صعيد الضوابط المتفق عليها على المستوى الدولي بعد الأزمة المالية العالمية".

وأشارت خلال الاجتماع مع القادة الأوروبيين على ما نقل عنها المسؤول الأوروبي إلى أن "المستجدات الأخيرة تذكرنا بالأهمية القصوى لتحسين الضوابط بشكل متواصل. يجب أن نتقدم الآن باتجاه تحقيق الوحدة المصرفية". ورأت ضرورة "بذل جهود إضافية لإقامة أسواق رأسمال أوروبية فعلية".

وكررت ما سبق وقالته في الأيام الأخيرة من أن "لا مساومة بين استقرار الأسعار والاستقرار المالي. الأدوات المتاحة لنا تسمح بمواجهة المخاطر المحدقة بالإثنين".

وأضافت: "في ما يتعلق بالاستقرار المالي تتوافر للبنك المركزي الأوروبي الأدوات الضرورية لتوفير السيولة للنظام المالي في منطقة اليورو إذا اقتضت الحاجة".

وتراجعت الأسواق الجمعة في أوروبا بسبب تراجع المصارف التي يخشى على متانتها بعد تعثر ثلاثة مصارف أميركية وعملية انقاذ مصرف كريدي سويس.