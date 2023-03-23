الأمير ويليام يقوم بزيارة مفاجئة للقوات بالقرب من الحدود الأوكرانية في بولندا

قام الأمير ويليام، أمير ويلز، بزيارة مفاجئة للقاء القوات البريطانية في بولندا بالقرب من الحدود الأوكرانية. وشكر القوات على "الحفاظ على سلامة الجميع، ومراقبة ما يجري". وتعتبر هذه أول رحلة له إلى بولندا منذ عام 2017.

و حرص الأمير ويليام على الاحتفاء بالذين "قدموا أقصى التضحيات. ووضع إكليلًا من الزهور على قبر الجندي المجهول في وارسو، وهو نصب تذكاري مخصص للجنود البولنديين الذين لقوا حتفهم في الصراعات، وفقاً لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

ووقع أمير ويلز اسمه في كتاب الزوار، والذي كان يحتوي على رسالة مطبوعة مماثلة باللغة البولندية تقول: "تخليدًا لذكرى أولئك الذين قدموا التضحية الكبرى".

ثم التقى بالرئيس البولندي أندريه دودا في القصر الرئاسي، وقال الأمير وليام إن الرحلة التي تستغرق يومين ستسمح له بتقديم الشكر شخصيًا للقوات و"التأكيد" على دعمه وامتنانه للشعب البولندي الذي ساعد اللاجئين الأوكرانيين.

جاء ذلك بعد أن شكر القوات البريطانية التي تبعد حوالي ساعة عن الحدود الأوكرانية فى جهودها فى"مراقبة" الوضع في أوكرانيا.