الملك محمد السادس يطلق مشروعاً خيرياً بمناسبة شهر رمضان

أطلق العاهل المغربي محمد السادس مساء الجمعة مشروعاً خيرياً بمناسبة شهر رمضان في مدينة سلا الشعبية، في أول مشاركة له بحدث عام في المغرب منذ نهاية 2022 بعد زيارة إلى الغابون.

وأشرف الملك الذي رافقه ولي العهد الأمير مولاي الحسن على إطلاق مشروع "رمضان 1444" في أحد أحياء سلا، المدينة التوأم للرباط، على ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية المغربية.

تهدف حملة التضامن هذه التي رُصِد لها مبلغ 390 مليون درهم (35 مليون يورو) إلى تقديم مساعدات غذائية لمليون أسرة محتاجة معظمها في المناطق الريفية.

وفي خطوة رمزية، سلّم الملك سلالًا من المواد الغذائية لعشرة أرباب أو ممثلين عن العائلات المستفيدة من المشروع الخيري، حسب الوكالة.

وقد ظهر الملك مرتدياً جلابية ومبتسماً. وهذه أول مشاركة له في حدث عام في المغرب منذ 20 كانون الأول/ديسمبر عندما استقبل في القصر الملكي لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم الذي تميز في مونديال قطر الأخير.

اضطر محمد السادس (59 عاماً) في 22 شباط/فبراير إلى إلغاء زيارة كانت مقررة إلى السنغال بسبب نزلة برد حالت دون تمكنه من السفر بحسب القصر الملكي.

وقبل ذلك بأسبوع، التقى خلال زيارة له إلى الغابون الرئيس الغابوني علي بونغو أونديمبا الذي تربطه به علاقات صداقة قديمة.

وبهذه المناسبة تبرع بألفي طن من الأسمدة للغابون.

تحظى الحالة الصحية للملك محمد السادس باهتمام كبير في المغرب وخارجه. وهو كان أصيب بكوفيد-19 في حزيران/يونيو 2022 من دون أن تظهر عليه أعراض.

وكان الملك خضع لجراحة في القلب في مصحة القصر الملكي بالرباط في حزيران/يونيو 2020 بعد عملية مماثلة بباريس في شباط/فبراير 2018.

تولى محمد السادس العرش في تموز/يوليو 1999 بعد وفاة والده الحسن الثاني.