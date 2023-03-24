تاركًا القضاة في حيرة.. ويسكي جاك دانيلز يقاضي شركة ألعاب للكلاب

بدا القضاة في المحكمة العليا الأمريكية في حيرة من أمرهم أمام قضية تتعلق بلعبة للكلاب، تبدو كمحاكاة ساخرة لزجاجة جاك دانيلز الشهيرة.

وصُمّمت لعبة المضغ المسماة "Bad Spaniels" على شكل زجاجات الويسكي المربعة ذات الملصقات السوداء الخاصة بمعمل التقطير، ولكن مع إضافة روح الدعابة بطريق مستفزة، فبينما يشير ملصق زجاجة الويسكي إللى " نسبة 40 في المائة من الكحول"، فإن باد سبانيلز يزعم أنه مصنوع من "43 بالمئة من البراز".

لذلك استهجن مصنع التقطير الأيقوني الهجوم على صورته، ورفع دعوى قضائية ضد شركة VIP Products المصنعة للعبة، ومقرها أريزونا، واتهمها بإلحاق الضرر بعلامته التجارية، لتنتهي القضية الآن أمام المحكمة العليا.

وتبيع الشركة اللعبة منذ عام 2014، كجزء من مجموعة ألعاب مضع للحيوانات الأليفة، تحاكي الخمور والبيرة والنبيذ وزجاجات الصودا.

وتدعي جاك دانيلز أن اللعبة تنتهك علامتها التجارية وتسبب إرباكاً للمستهلكين، بينما يجادل صانع الألعاب بأنها مجرد محاكاة ساخرة لا لُبس فيها، ويجب حمايتها باعتبارها حرية تعبير يكفلها التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة الأمريكية.

وتمس القضية قانون لانهام، وهو قانون العلامات التجارية الرئيسي في البلاد. ويحظر استخدام علامة تجارية بطريقة "من المحتمل أن تسبب ارتباكاً في ما يتعلّق بأصل البضائع" وهي بالضبط التهمة التي توجهها علامة جاك دانيلز للعبة الكلاب.

وقد يكون للنزاع تداعيات أوسع على كيفية تطبيق قانون العلامات التجارية في الولايات المتحدة، حيث يفكر قضاة المحكمة التسعة فيما إذا كانت حرية التعبير تتفوق على حقوق الملكية الفكرية.