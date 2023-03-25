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الولايات المتحدة الأمريكية

العثور على 15 مهاجراًُ قضى اثنان منهما على متن قطار في تكساس

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بقلم:  يورونيوز
يحقق المسؤولون في مكان العثور على مهاجرين محاصرين في عربة قطار في أوفالدي، تكساس، 24 مارس 2023.
يحقق المسؤولون في مكان العثور على مهاجرين محاصرين في عربة قطار في أوفالدي، تكساس، 24 مارس 2023.   -  حقوق النشر  William Luther

عثر على نحو 15 مهاجراً "وهم يختنقون" في قطار في تكساس في جنوب الولايات المتحدة وقد قضى اثنان منهما على ما أعلنت الشرطة المحلية التي تلقت اتصالاً بهذا الخصوص من مجهول الجمعة.

وأوقف حرس الحدود الأميركيون القطار شرق نيبا في جنوب تكساس بالقرب من سان انطونيو على ما أوضحت الشرطة في بيان.

وقالت شرطة منطقة أوفالدي "عثر على نحو 15 مهاجراً استدعى وضعهم عناية طبية فورية" ونقل عشرة منهم إلى المستشفيات بينهم خمسة جواً في منطقة سان انطونيو ووضعهم الصحي "غير معروف".

وأضاف البيان "أعلنت وفاة اثنين من المهاجرين".

وكانت الحرارة تصل عصر الجمعة إلى 30 درجة مئوية قرب المكان الذي أوقف فيه القطار على ما أورد موقع "كسات-كوم" التابع لمحطة "ايه بي سي" في سانت انطونيو.

وأفادت الشرطة المحلية أن شركة القطارات المحلية "يونيون باسيفيك" ستتولى التحقيق.

المصادر الإضافية • ا ف ب