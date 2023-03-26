شاهد: وكالة الفضاء الهندية تطلق 36 قمرا صناعيا

أطلقت وكالة الفضاء الهندية صاروخ "إل في إم 3" إلى الفضاء يوم الأحد من مركز ساتيش داوان الفضائي في سريهاريكوتا. ومن المقرر أن يطلق صاروخ "إل في إم 3" الهندي إطلاق 36 قمرا صناعيا في مدار أرضي منخفض تابع لشركة "وان ويب" والتي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها، وقد تمّ تنظيم هذه المسألة بموجب اتفاقية تجارية مع الشركة الهندية للفضائية المحدودة.

وبنجاح عملية الإطلاق، تكون مؤسسة "وان ويب" قد أكملت الوجود العالمي لكوكبة الجيل الأول، وهي بالتالي تملك حوالي 582 قمراً صناعياً في المدار الآن ومع الإطلاق الجديد يرتفع المجموع إلى 618 قمرا. ويمثل استكمال الكوكبة خطوة رئيسية بالنسبة لـ "وان ويب" في تقديم تغطية عالمية.

ووقعت شركة "وان ويب" التي تنافس الشركات العالمية في الخدمات الفضائية وتتعاون مع شركة " بهاراي غلوبل" الهندية والذراع التجاري لمنظمة الفضاء الهندية "نيو سبيس إنديا ليميتد" اتفاقية تجارية لإطلاق 72 قمرا صناعيا إلى مدارات أرضية منخفضة.