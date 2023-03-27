تصفيات أمم إفريقيا: الجزائر تلحق بالمغرب إلى النهائيات

باتت الجزائر ثاني المتأهلين إلى نهائيات كأس امم إفريقيا 2023 في كرة القدم المقررة في ساحل العاج مطلع العام المقبل، بعدما جددت فوزها على مضيفتها النيجر 1-صفر الإثنين على ملعب حمادي العقربي في رادس بالعاصمة تونس في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السادسة.

وسجل مهاجم السد القطري بغداد بونجاح هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السادسة بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة اثر تمريرة من القائد نجم مانشستر سيتي الانكليزي رياض محرز. وكانت الجزائر، حاملة اللقب عامي 1990 و2019، تغلبت على النيجر 2-1 الخميس في الجولة الثالثة.

وهو الفوز الرابع تواليا للجزائر التي عززت موقعها في الصدارة برصيد 12 نقطة مقابل نقطتين للنيجر الثالثة بفارق نقطتين خلف تنزانيا الثانية والتي تلاقي أوغندا الأخيرة (نقطة واحدة) الثلاثاء.

ولحقت الجزائر بجارها المغرب الذي كان أول المتأهلين من دون أن يلعب مستغلا تعادل مطارديه المباشرين في المجموعة الحادية عشرة جنوب إفريقيا وضيفتها ليبيريا 2-2 الجمعة.

وتأهل المغرب لضمانه أحد المركزين الأول والثاني من المجموعة التي تضم ثلاثة منتخبات فقط بعد استبعاد زيمبابوي من قبل الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بسبب تدخل الحكومة في شؤون الاتحاد المحلي. وتأهلت ساحل العاج التي تخوض منافسات المجموعة الثامنة، مباشرة كونها الدولة المضيفة.

نيجيريا تستعيد التوازن

واستعادت نيجيريا توازنها وصدارة المجموعة الاولى عندما تغلبت على مضيفتها غينيا بيساو 1-صفر في بيساو. وتدين نيجيريا بفوزها إلى مهاجم نانت الفرنسي موزيس سايمون الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 30 من ركلة جزاء.

وردت نيجيريا الدين لغينيا بيساو التي كانت فجرت مفاجأة من العيار الثقيل الجمعة بالفوز على "النسور الممتازة" بالنتيجة ذاتها في أبوجا. ورفعت نيجيريا رصيدها إلى تسع نقاط بفارق نقطتين أمام غينيا بيساو وأربع نقاط أمام سيراليون التي تغلبت على ساو تومي وبرينسيبي 2-صفر الأحد.

وفي المجموعة الخامسة، فرطت أنغولا في فرصة لرد الاعتبار امام ضيفتها غانا وسقطت في فخ التعادل 1-1. وتقدمت أنغولا بهدف من ركلة جزاء سجله مهاجم ريدينغ الانكليزي لوكاس جواو في الدقيقة 51، لكن مهاجم النجم الاحمر بلغراد الصربي أوسمان بوكاري أدرك التعادل في الدقيقة 72.

وعززت غانا موقعها في صدارة المجموعة برصيد ثماني نقاط مقابل خمس نقاط لأنغولا التي تراجعت الى المركز الثالث، بفارق نقطتين خلف شريكتها السابقة جمهورية إفريقيا الوسطى التي جددت فوزها على ضيفتها مدغشقر عندما تغلبت عليها بهدفين نظيفين سجلهما لويس مافوتا في الدقيقتين 40 و82.

وكانت جمهورية إفريقيا الوسطى تغلبت على مدغشقر في عقر دار الاخيرة بثلاثية نظيفة الخميس في الجولة الثالثة.

وفي المجموعة السابعة، أنعشت الكونغو آمالها في التأهل عندما تغلبت على مضيفها جنوب السودان بهدف واحد سجله غابريال شاربنتييه في الدقيقة الأخيرة.

وثأرت الكونغو لخسارتها امام جنوب السودان 1-2 الخميس في الجولة الثالثة، وحققت فوزها الثاني في التصفيات لتصعد الى المركز الثاني برصيد ست نقاط بفارق ثلاث نقاط خلف مالي المتصدرة والتي تحل ضيفة على غامبيا الثلاثاء. ويلعب لاحقا السودان مع الغابون ضمن المجموعة التاسعة، وإثيوبيا مع غينيا ضمن المجموعة الرابعة.