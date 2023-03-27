حمزة يوسف أول مسلم يفوز برئاسة حكومة إسكتلندا

أعلن الحزب الوطني الاسكتلندي، الإثنين، فوز حمزة يوسف برئاسة وزراء أسكتلندا، خلفا لنيكولا ستورجون، التي أعلنت استقالتها الشهر الماضى بشكل مفاجئ، بحسب شبكة "بي بي سي".

وقال حمزة يوسف، الإثنين، قبيل إغلاق التصويت ظهرًا، إنه يريد زيادة الضرائب على الأغنياء بشكل كبير، وفرض ضريبة غير متوقعة على شركات الطاقة وملاك الأراضي لتمويل تدابير أكثر سخاء لمكافحة الفقر.

ولفت يوسف إلى أنه سيستخدم سلطات البرلمان في ضريبة الدخل وضرائب الممتلكات لزيادة مخصصات الأطفال البالغة 25 جنيهًا إسترلينيًا في الأسبوع، والتي تُمنح للأسر الأشد فقراً، حيث كان يحاول جذب أصوات من أعضاء الحزب الوطني الاسكتلندي الذين لم يحسموا أمرهم بعد.

وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات قيادة الحزب 70٪. بالنسبة إلى التفضيلات الأولى في نظام STV، حصل يوسف على 24336 (48٪)، وحصلت كيت فوربس على 20،559 (40٪) وآش ريجان على 5،599 (11٪) من الأصوات، بحسب ما ذكرت السكرتيرة الوطنية للحزب الوطني الاسكتلندي، لورنا فين.

وأشارت إلى أنه عندما تم توزيع التفضيلات الثانية في المرحلة الثانية، حصل يوسف على 26،032 (52٪) وفوربس على 23،890 (48٪).