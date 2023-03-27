موسكو لن تغير خططها حول نشر أسلحة نووية في بيلاروس رغم الانتقادات

موسكو لن تغير خططها حول نشر أسلحة نووية في بيلاروس رغم الانتقاداتمحادثة
أكدت روسيا الإثنين أنها لن تغير خططها القاضية بنشر أسلحة نووية "تكتيكية" في بيلاروس، رغم الانتقادات الغربية الشديدة التي أثارتها.
وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافة "بالطبع، إن ردود فعل كهذه لا يمكن أن يكون لها تأثير على خطط روسيا".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت أنه حصل على موافقة مينسك لنشر اسلحة نووية "تكتيكية" في الدولة المجاورة التي يقودها أقرب حلفائه ألكسندر لوكاشينكو منذ العام 1994.
وأوضح بوتين أن التحضيرات ستبدأ اعتبارا من الشهر المقبل لنشر هذه الأسلحة.
وأثار الإعلان انتقادات شديدة من الغربيين، فندد حلف شمال الأطلسي بـ"خطاب خطر وغير مسؤول" من جانب روسيا فيما توعد الاتحاد الأوروبي مينسك بعقوبات جديدة في حال نفذت الخطة.
وطالبت أوكرانيا من جهتها الأحد باجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي للتصدي لـ"الابتزاز النووي" الذي اتهمت روسيا بممارسته.
ولم تشارك بيلاروس مباشرة في النزاع في أوكرانيا، إلا أنها سمحت لموسكو بشن هجومها من أراضيها على كييف العام الماضي، بحسب السلطات الأوكرانية.
وبرر بوتين قراره السبت بنية لندن إرسال ذخائر باليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا، وفق تصريحات صدرت مؤخرا عن مسؤولة بريطانية.
ووجه مسؤولون في روسيا مرارًا تهديدات مبطنة باستخدام أسلحة نووية في أوكرانيا في حال حصول تصعيد كبير في النزاع.
ونقدم لكم أبرز التطورات المتعلقة بالحرب الروسية في أوكرانيا:
لندن: كييف تستلم قريبًا دبابات بريطانية بعد انتهاء تدريب جنود أوكرانيين
أنهى جنود أوكرانيون تدريبهم في المملكة المتحدة على استخدام 14 دبابة من طراز تشالنجر 2 قدّمتها لندن لأوكرانيا لمواجهة الغزو الروسي، ما يمهّد الطريق لتسليم كييف هذه الآليات قريبًا، على ما أعلنت وزارة الدفاع البريطانية الاثنين.
وبدأ التدريب بُعيد إعلان المملكة المتحدة في مطلع كانون الثاني/يناير عن إرسال هذه الدبابات لأوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان الاثنين "ترسل المملكة المتحدة دبابات تشالنجر 2 التي ستكون قريبًا في أيدي القوات المسلحة" الأوكرانية.
وكانت لندن قد تحدثت سابقًا عن تسليم كييف الدبابات في آذار/مارس.
وقال وزير الدفاع البريطاني بين والاس إن الجنود الأوكرانيين الذين خضعوا للتدريب ولم يُحدَّد عددهم، يعودون إلى أوكرانيا "مجهّزين بشكل أفضل لكن من دون أن تراجع مستوى الخطر" الذين يواجهونه.
وأضاف في بيان "نواصل الوقوف إلى جانبهم والقيام بكل ما في وسعنا لدعم أوكرانيا طالما اقتضت الحاجة".
قتيلان و29 جريحا في قصف على سلوفيانسك الأوكرانية (رسمي)
قتل شخصان على الأقل وأصيب 29 آخرون بجروح جراء قصف روسي على مدينة سلوفيانسك في شرق أوكرانيا، بحسب ما أعلن الحاكم الإقليمي الإثنين.
وكتب بافلو كيريلينكو على فيسبوك "هناك قتيلان و29 جريحًا في سلوفيانسك، وتضررت مبانٍ إدارية ومكاتب بالإضافة إلى خمس بنايات وسبعة منازل"، موضحاً أنّ القوات الروسية "ضربت وسط المدينة حوالي الساعة 10,30 (07,30 بتوقيت غرينتش) بصاروخين من طراز اس-300".
موسكو لن تغير خططها حول نشر اسلحة نووية في بيلاروس رغم الانتقادات
أكدت روسيا الإثنين أنها لن تغير خططها القاضية بنشر أسلحة نووية "تكتيكية" في بيلاروس، رغم الانتقادات الغربية الشديدة التي أثارتها.
وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافة "بالطبع، إن ردود فعل كهذه لا يمكن أن يكون لها تأثير على خطط روسيا".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت أنه حصل على موافقة مينسك لنشر اسلحة نووية "تكتيكية" في الدولة المجاورة التي يقودها أقرب حلفائه ألكسندر لوكاشينكو منذ العام 1994.
وأوضح بوتين أن التحضيرات ستبدأ اعتبارا من الشهر المقبل لنشر هذه الأسلحة.
وأثار الإعلان انتقادات شديدة من الغربيين، فندد حلف شمال الأطلسي بـ"خطاب خطر وغير مسؤول" من جانب روسيا فيما توعد الاتحاد الأوروبي مينسك بعقوبات جديدة في حال نفذت الخطة.
أوكرانيا تسحب موظفي البلدية في مدينة أفدييفكا على خط المواجهة
أعلن مسؤول أوكراني في مدينة أفدييفكا الواقعة على خط المواجهة في منطقة دونيتسك (شرق) الاثنين، إنه تم سحب موظفي البلدية، فيما تقول القوات الروسية أنها حققت مكاسب إضافية في الجوار.
وقال رئيس إدارة المدينة فيتالي باراباش على مواقع التواصل الاجتماعي "من المؤسف أن نعترف بذلك، لكن أفدييفكا بدأت تبدو كأنها مشهد من أفلام ما بعد نهاية العالم. لذلك، اتخذ قرار صعب بإجلاء... عمال البلدية الذين كانوا يحاولون على الأقل الحفاظ على نظافة المدينة والنشاط فيها".