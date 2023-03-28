مداهمة خمسة بنوك في فرنسا في إطار تحقيق يتعلق بالاحتيال الضريبي

أفاد مكتب المدعي المالي في فرنسا إن محققين فرنسيين داهموا خمسة بنوك، الثلاثاء، في إطار تحقيق في احتيال ضريبي واسع. وقال المكتب في بيان إن نحو 150 محققا من وزارة المال الفرنسية و16 قاضيا فرنسيا وستة مدعين ألمان أجروا عمليات تفتيش في باريس وحولها، في قضية يشتبه في أنها حرمت السلطات من عائدات ضريبية تزيد عن 100 مليار يورو.

وجاء في البيان أن المداهمات تأتي في أعقاب خمسة تحقيقات أولية فُتحت في كانون الأول/ديسمبر 2021 بشأن تبييض الأموال والاحتيال الضريبي المشدد في توزيع الأرباح. وقال البيان إن العملية "تطلبت عدة أشهر من التحضير". وأكد متحدث باسم سوسيتيه جنرال لوكالة فرانس برس أن السلطات داهمت البنك الفرنسي لكنه قال إنه لا يعرف السبب.

وذكرت صحيفة لوموند (Le Monde) أن المصارف المستهدفة هي سوسييته جنرال (Societe Generale) وبي ان بي باريبا (BNP Paribas) وإكسان (Exane) التابعة لـبي أن بي باريبا وناتيكسيس (Natixis) واتش اس بي سي (HSBC).

وقد نشرت مجموعة من المواقع الإخبارية الأوروبية تحقيقًا في الاحتيال الضريبي أطلق عليه اسم "كوماكس فايلز" (CumEx-Files) في عام 2018. وقالت المجموعة الإعلامية في عام 2021 إنه يُشتبه في أن قيمة المبالغ وصلت إلى 140 مليار يورو (151 مليار دولار) على مدى 20 عامًا.