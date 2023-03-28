شاهد: وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يتفقد مصانع الذخيرة في البلاد

تفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، منشآت الشركات المصنّعة للأسلحة مثل المدفعيات والدبابات وقذائف الهاون من مختلف العيارات، وكذلك صواريخ الطائرات غير الموجهة، وذلك في منطقتي تشيليابينسك وكيروف.

وأبلغ رئيس الشركات شويغو عن النتائج الحالية لتنفيذ أمر الدولة بمضاعفة إنتاج الذخيرة، وكذلك عن مشاريع تحديث وتوسيع مرافق الإنتاج وزيادة إنتاجية العمّال.

وصرّحت وزارة الدفاع في بيان قائلة: "إن تنفيذ هذه المشاريع قد سمح بالفعل للمؤسسات بزيادة إنتاج الذخيرة لتلبية احتياجات القوات الروسية، وبحلول نهاية هذا العام، سيزداد الإنتاج بنسبة 7 إلى 8 مرات".

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أمر أثناء تفقده مصانع إنتاج الصواريخ التكتيكية في ضواحي العاصمة موسكو، بمضاعفة الإنتاج من الصواريخ عالية الدقة إلى الضعفين.

من جهتها، قالت شركة "روستيخ" الروسية للصناعات العسكرية، إن إنتاج الذخيرة في البلاد وصل إلى مستوى حالة الحرب، مشيرة إلى أن إنتاج بعض الأنواع من الذخائر تضاعف مرات عدة.