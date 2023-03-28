الحرب في أوكرانيا: زيلينسكي يترأس اجتماع هيئة الأركان العامة في دنيبرو

ترأس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اجتماعاً للهيئة العامة لأركان الجيش مساء الاثنين. وقال عقب الاجتماع: "لقد عقدت للتو اجتماعا لهيئة الأركان - لأول مرة بعيدا، في دنيبرو. هنا - في المدينة الإستراتيجية لوسط بلدنا، بعد زيارة مارهانيتس ونيكوبول، مواقع الخطوط الأمامية لمحاربينا في منطقة زابوريجيا".

وتسلمت أوكرانيا أولى الدبابات الثقيلة من بريطانيا وألمانيا وهو ما تطالب به كييف منذ فترة طويلة لمواجهة الغزو الروسي.

وتأتي هذه الدبابات القتالية من طراز تشالنجر وليوبارد التي وُعدت بها كييف منذ مطلع السنة في الوقت المناسب تزامنا مع هجوم الربيع الذي تخطط القوات الأوكرانية لشنه.

تزامنا، أكدت روسيا نيتها نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس حليفتها الكبيرة المجاورة لأوكرانيا رغم الاحتجاجات الغربية.

وفي رسالة نشرت عبر فيسبوك، أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أن دبابات "تشالنجر البريطانية وسترايكر وكوغار الأميركية وماردر الألمانية انضمت إلى الوحدات الأوكرانية".

ونشر كذلك صورة لهذه الآليات من دون أن يحدد التاريخ الذي تسلمت فيه كييف هذه الدبابات.

وأكدت ناطقة باسم الوزارة الأوكرانية إيرينا زولوتار لوكالة فرانس برس أن دبابات تشالنجر "أصبحت في أوكرانيا" من دون ان تحدد عددها.

وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتس من جهته، أن برلين سلمت دبابات قتالية من طراز ليوبارد "متطورة جدا" لكييف في حين أوضحت وزارة الدفاع لاحقا أن عددها 18.

ونقدم إليكم أبرز تطورات الوضع في أوكرانيا: